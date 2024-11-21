Samsunspor, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Samsunspor, Alanyaspor Maçına Hazırlıklarla Devam Ediyor

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor.

Takım, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde 1 saat 25 dakika süren bir antrenman gerçekleştirdi. Antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda oyun ve çift kale maç yaparak hazırlıklarını sürdürdü.

Samsunspor, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenmanda Benasser (solda) de yer aldı.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenmanda Benasser (solda) de yer aldı.