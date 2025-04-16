Samsunspor, Alanyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Samsunspor, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 21 Nisan Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklarına devam ediyor.

İdman Detayları

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, patlayıcı kuvvet ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın sona ermesiyle birlikte pas ve taktik çalışmalara geçildi.

Sakat Durumları

İdmanda, sakatlığı devam eden Celil Yüksel yer almazken, Marc Bola ve Youssef Ait Bennasser takımdan ayrı koşu yaptı.

Bir Sonraki Adım

Kırmızı-beyazlı takım, Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 21 Nisan Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlarına devam etti. Antrenmanda Holse (sağda) ile Mouandilmadji (solda) bir pozisyonda karşılaştı.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 21 Nisan Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlarına devam etti. Antrenmanda Holse (sağda) ile Mouandilmadji (solda) bir pozisyonda karşılaştı.