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Samsunspor, Alanyaspor'u Ağırlıyor: Süper Lig'de Kritik Maç

Samsunspor, Süper Lig'de Corendon Alanyaspor ile yarın karşılaşacak. Maç, 16:00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda başlayacak.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 10:17
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 10:17
Samsunspor, Alanyaspor'u Ağırlıyor: Süper Lig'de Kritik Maç

Samsunspor, Süper Lig'de Alanyaspor'u Ağırlıyor

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Maç, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 16:00'da başlayacak.

Lig Durumu ve Takım Performansı

Süper Lig'de bu sezon çıktığı 12 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alarak toplamda 25 puan toplayan Reeder Samsunspor, ligde üçüncü sırada yer alıyor.

Öte yandan, Corendon Alanyaspor, ligde gerçekleştirdiği maçların 2'sini kazanırken, 4'ünü berabere tamamladı ve 5'inde mağlup oldu. Topladıkları 10 puan ile 17. sırada bulunuyorlar.

Takım Kadrosundaki Eksikler

Samsunspor'da sakatlığı devam eden Celil Yüksel ve kart cezalısı Youssef Ait Bennasser, Corendon Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek. Taraftarlar, bu önemli maça yoğun ilgi gösteriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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