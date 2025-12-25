Samsunspor, Anthony Musaba hakkında disiplin soruşturması başlattı

Kulüpten yapılan açıklama

SAMSUN (İHA) — Samsunspor Kulübü, Fenerbahçe ile transfer görüşmelerinde bulunduğu öne sürülen Anthony Musaba hakkında antrenmana gelmediği ve maç kadrosuna dahil olmadığı için FIFA talimatları gereği disiplin süreci başlattığını açıkladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun görsel ve sosyal medyada yer alan transfer haberlerinin ardından kulüple olan ilişkisini fiilen kestiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, futbolcunun kulüpten herhangi bir izin almadan dünkü antrenmana katılmadığı; Teknik Direktörün kararı doğrultusunda dünkü müsabakada görev alması planlanmasına rağmen maç kadrosuna dahil olmayı reddettiği ifade edildi.

Kulüp, futbolcu tarafından gerçekleştirilen tüm disiplin ihlallerinin resmi olarak kayıt altına alındığını duyurdu.

Metinde vurgulandığı üzere, FIFA talimatları gereği kulüple yürürlükte sözleşmesi bulunan futbolcular, kulübün yazılı izni olmadan başka kulüplerle görüşemez; aynı şekilde hiçbir kulüp de kulübün izni olmadan futbolcularla temas kuramaz.

Samsunspor, mevcut sözleşmesini ve FIFA kurallarını açık şekilde ihlal eden Anthony Musaba hakkında gerekli disiplin sürecini başlattığını bildirdi.

