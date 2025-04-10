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Samsunspor Başkanı Yıldırım: Galatasaray Maçına Galibiyet İçin Çıkıyoruz!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray karşısında galibiyet hedeflediklerini belirtti. Maçın önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 11:43
Samsunspor Başkanı Yıldırım: Galatasaray Maçına Galibiyet İçin Çıkıyoruz!

Samsunspor Başkanı Yıldırım, Galatasaray Maçına Galibiyet İçin Çıkıyoruz!

Reeder Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Galatasaray ile 'hayati bir maç' oynayacaklarını belirterek, "Galatasaray maçına galibiyet parolası ile çıkmaktan başka bir çaremiz yok" dedi.

Hedef Üçüncülük ve Avrupa

Samsunspor'un ligdeki üçüncülük hedefini sürdürdüğünü söyleyen Yıldırım, son haftalarda yaşanan kötü sonuçlar nedeniyle "Bütün kredilerimizi tükettik" ifadesini kullandı. Beşiktaş ile olan puan farkına dikkat çeken Yıldırım, "Beşiktaş maç oynamadan arkamızda duruyor. Bizim için ligin kalanı çok önemli; galibiyet parolası ile çıkmamız gereken 8 maçımız var," diye ekledi.

Galatasaray Maçının Önemi

Yıldırım, Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında olduğunu hatırlatarak, "Cuma akşamı güzel bir maç olacak. Eğer hakemin konuşulmadığı bir ortam yaratabilirsek, iki takım da galibiyet için çıkacak," şeklinde konuştu. Samsunspor'un hedefinin Avrupa'ya gitmek olduğunu vurgulayan başkan, "Mümkünse üçüncü olup Avrupa Kupası'na gitmek için çaba göstereceğiz," dedi.

Sakatlık Sorunları ve Güven Vurgusu

Sakattıkları oyuncuları nedeniyle zorluk yaşayabileceklerini belirten Yıldırım, "4 sakat oyuncumuz var, ama futbolcularımıza ve teknik direktörümüze güveniyoruz. İyi bir orta saha oluşturacağına inanıyoruz," dedi. Yıldırım, seyirci desteğinin kendileri için büyük bir avantaj olduğunu, "Seyircimiz bizim en büyük güvencemiz," diyerek ifade etti.

Sosyal Medya ve Duygusal Baskılar

Özellikle sosyal medya üzerinden hedef gösterildiğini dile getiren Yıldırım, "Futbolda ne olduğunu bilmediğimiz insanlar sosyal medya üzerinden bize saldırıyor. Bu baskılar geçici, önemli olan oyuncularımız da sağlıklı düşünmeli," açıklamasında bulundu.

Kulüpler Arası Süreklilik ve Gelecek Hedefleri

Yıldırım, Türkiye liginde sürdürülebilirlik ve devamlılığın olmadığını, ancak Samsunspor'un önümüzdeki yıl da ilk 5 hedefi ile hareket edeceğini belirtti. "Artık Samsunspor'un hedefi hep böyle olacak, planlama ile bunu başarabiliriz," dedi.

Sonuç

Galatasaray'ın kendilerine rakip olmadığını vurgulayan Yıldırım, her maçta 3 puan elde etmek için sahaya çıkacaklarını ifade etti.

Reeder Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Galatasaray'a...

Reeder Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Galatasaray'a karşı "hayati bir maç" oynayacaklarını belirtti.

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