Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: 'Bu maçı berabere bitirebilirdik'

Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray-Maç Sonrası Açıklamalar

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile 3-2 kaybettikleri karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "İnanılmaz üzgünüm. İyi oynadık. Bu maçı berabere bitirebilirdik. Bugün top bizi sevmedi," dedi.

İyi Oynadık, Ancak Sonuç Üzgünlük Verici

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmanın sonrasında konuşan Yıldırım, "Bugün tüm Türkiye, Samsunspor'un nasıl bir takım olduğunu gördü. İstanbul'a puan veya puanlar almak için geldiğimizi söyledik. Galatasaray maça çok hırslı başladı ve ilk golü buldu. İkinci yarıya muhteşem başladık ve beraberliği yakaladık. Fakat hemen ardından hızlı bir şekilde gol yedik. Yeniden beraberliği yakalamak için çok bastırdık. VAR'dan penaltı verildi ve sonuç 3-2 oldu. 3-3 için pozisyonlar yakaladık ama maalesef biraz bencil davranınca gol atamadık," şeklinde konuştu.

Hakemle İlgili Görüşler ve Sonuç

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'in oyuna etki etmediğini belirten Yıldırım, "Tercih haklarını hep Galatasaray'dan yana kullandı. Bunlar bahane değil. Güzel bir maç oldu, tüm Türkiye güzel bir maç seyretti. Oyun açısından mutlu ama sonuç açısından mutsuzum. Galatasaray'ı kutluyorum," dedi.

Transfer Tahtası ve Gelecek Hedefler

Yıldırım, devre arasında transfer tahtasını açmayı planlamadıklarını açıkladı. "FIFA ile konuştuk ve karar verildi. Samsunspor, FIFA'daki en temiz kulüplerinden biri. Borcu olmayan tek kulübüz," diyen başkan, hedeflerinin Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmek olduğunu vurguladı.

Alman Ekolü Devam Edecek

Yüksel Yıldırım, son 2 teknik direktör tercihini Alman çalıştırıcıdan yana kullanmalarının hatırlatılması üzerine, "Alman futbolunu seviyorum. Samsunspor'da Alman ekolü devam edecek. Hedeflerimiz var. Türkiye, yavaş yavaş Samsunspor'u tanıyor. Eski efsane kulüp olma yolundayız," ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.