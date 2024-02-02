Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Da Costa transferi itirafı

Samsunspor Kulübünün Başkanı Yüksel Yıldırım, sezon değerlendirmesi yaparak çok önemli açıklamalar yaptı. A spor ekranlarına konuşan Yıldırım, şunları söyledi:

"Sezona ilk 10 mottosuyla başladık ama iç saha hesaplaması piyasayla örtüşmedi. İlk 7 haftada 1 puan ile son sırada yer aldık. Teknik direktör değişiyor, yavaş yavaş takım kendine geliyor. Takım kendine geldi, takım kendi kimliğine göre oynamaya başladı, puan ve puan kazandı, 14. sırada tamamladık. Sıraya geldik. Buraya geldiğimizde çok ciddi maçlarda oynadık. Herkes küme düştüğümüzü sanıyordu ama bugün gördüler Samsunspor bu şampiyonluktan kolay kolay ayrılmayacaktır.

Samsunspor'un Süper Lig'e ihtiyacı olduğu kadar Süper Lig'in de Samsunspor'un olmasına ihtiyacı var. Toplum olarak bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Bugün 34.000'e yakın seyircimiz var. Stadyum doluydu. Bugün oynanacak maçın önemini biliyoruz. Geleceğimiz açısından çok önemli bir maç. Beş maçta yenilmedik, bu maçta da bu durumu sürdürmek istiyoruz. Ekip gerekli çalışmaları gerçekleştirdi. Bu akşam güzel bir maç izleyeceğiz. Samsunspor iyi bir maç oynuyor,ilginç bir maç olacağını düşünüyorum"





"GALATASARAY'DAN KORKMUYORUZ"

Galatasaray maçına ilişkin konuşan Yıldırım, "Galatasaray'dan korkmuyoruz. Puan ve puan arayacağız. Galatasaray, F.Bahçe'yle birlikte Türkiye'deki en güçlü takımlarından birisi. Size iyi bir maç göstereceğiz. Öncelikle bunun bir centilmen kavgası olmasını istiyorum. O halde kazanan olacaksa Samsunspor kazanmasını isterim. Birlikte olmaktan mutluluk duyacağız. Bu tür maçlarda 1 puan bile avantajdır. Şampiyonluk için 2 takım yarışıyor. 5 takım sodaları için oynuyor. 12 takım küme düşmemek için mücadele ediyor. Onun için her puan ağırlığınca altın değerindedir." dedi.

Transferlerle ilgili soruyu yanıtlayan Yüksel Yıldırım, "En fazla 3 transferle sonuçlanacağımızı düşünüyorum. Olayların gidişatı bunu gösterecek, göreceğiz. 12. oyuncu bu maçlarda gerçekten ihtiyacımız olan bir faktör. üm biletler satıldı. Bu inanılmaz bir destek olacak. Size iyi bir konaklama göstermek istiyoruz. Samsunspor'un Türk futbolunda neden önemli olduğunu anlayacaklar. Taraftarlarımdan bugün 90 dakika boyunca takımlarını desteklemelerini rica ediyorum. Tek yürek, tek ses gibi olmalarını istiyorum. Hakaret ve şiddetten uzak durmalarını istiyorum” diye konuştu.