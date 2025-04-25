Samsunspor, Bodrumspor Maçına Hazır

Samsunspor, Bodrumspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Sipay Bodrumspor maçı için hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis öncülüğünde gerçekleştirildi ve 1 saat sürdü.

Isınma koşusu ile başlayan antrenmanda geliştirme çalışmaları yapıldı. Kırmızı-beyazlı ekip, Samsun'daki hazırlıklarını bitirerek THY ait tarifeli uçakla İstanbul aktarmalı olarak Bodrum'a hareket etti.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda oynayacağı Sipay Bodrumspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Samsun'daki hazırlıklarını bitiren kırmızı-beyazlı ekip, THY ait tarifeli uçakla İstanbul üzerinden maçın oynayacağı Bodrum'a hareket etti. Futbolcuları, tesis çalışanları uğurladı.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda oynayacağı Sipay Bodrumspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Samsun'daki hazırlıklarını bitiren kırmızı-beyazlı ekip, THY ait tarifeli uçakla İstanbul üzerinden maçın oynayacağı Bodrum'a hareket etti. Futbolcuları, tesis çalışanları uğurladı.