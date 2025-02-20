Samsunspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Samsunspor, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç için antrenmanlarını Nuri Asan Tesisleri'nde yoğun tempoda sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 17:45
Samsunspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Samsunspor Hazırlıklara Devam Ediyor

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Antrenman Detayları

İlk olarak Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, futbolcuların 1 saat 10 dakika süren çalışmalarıyla tamamlandı.

Antrenmana, ısınma hareketleri ile start veren futbolcular, ardından minyatür kaleli oyun, dar alanda oyun ve taktik çalışmalarla günü bitirdi.

Samsunspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını yarın sonlandıracak.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü sahasında Çaykur...

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda Muhammet Ali Baskıcı (solda) ile Bola (sağda) bir pozisyonda karşılaştı.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü sahasında Çaykur...

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda Muhammet Ali Baskıcı (solda) ile Bola (sağda) bir pozisyonda karşılaştı.

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