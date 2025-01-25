DOLAR
35,67 0,01%
EURO
37,46 -0,02%
ALTIN
3.180,65 -0,03%
BITCOIN
3.721.995,26 0,8%

Samsunspor'da Emre Kılınç'ın Parmak Kırığı Endişelendirdi

Reeder Samsunspor'un yıldız futbolcusu Emre Kılınç'ın parmağında kırık tespit edildi. Tedavi süreci başlıyor.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 11:56
Samsunspor'da Emre Kılınç'ın Parmak Kırığı Endişelendirdi

Samsunspor'da Emre Kılınç'ın Sağlık Durumu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'da önemli bir gelişme yaşandı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Emre Kılınç'ın parmağında kırık tespit edildi.

Maçta Yaşanan Talihsiz Kaza

Dün akşam oynanan Gaziantep FK maçının ilk yarısında meydana gelen bir pozisyonda, tecrübeli oyuncunun sağ elinin ikinci parmak tarak kemiğinde kırık oluştu. Sağlık ekibinin anında müdahale ettiği Kılınç, karşılaşmayı tamamlayabilmiş olsa da durumu herkesin endişesine neden oldu.

Cerrahi Tedavi Süreci Başlıyor

Açıklamada, Emre Kılınç'ın cerrahi tedavisinin bugün başlayacağı bilgisi verildi. Futbolseverler, oyuncunun bir an önce sağlığına kavuşmasını ve sahalara hızlı dönüşünü bekliyor.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Artistik Buz Pateni Efes Kupası'nda Şampiyonlar Belli Oldu!
2
Olimpik Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage'den Fenerbahçe Maçı Açıklaması
3
Samsunspor'da Emre Kılınç'ın Parmak Kırığı Endişelendirdi
4
Engelli Eyüp, Yüzme ile Milli Sporcu Olma Hedefinde!
5
Engeli Aşan Tuana'dan Türkiye Üçüncülüğü ve Olimpiyat Hedefi
6
Peru'da Atıcılık Heyecanı: Gençler Dünya Şampiyonası Başladı
7
Yusuf Dikeç: Türk Sporunun Gündeminde Olmanın Mutluluğu

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek