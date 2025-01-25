Samsunspor'da Emre Kılınç'ın Parmak Kırığı Endişelendirdi

Samsunspor'da Emre Kılınç'ın Sağlık Durumu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'da önemli bir gelişme yaşandı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Emre Kılınç'ın parmağında kırık tespit edildi.

Maçta Yaşanan Talihsiz Kaza

Dün akşam oynanan Gaziantep FK maçının ilk yarısında meydana gelen bir pozisyonda, tecrübeli oyuncunun sağ elinin ikinci parmak tarak kemiğinde kırık oluştu. Sağlık ekibinin anında müdahale ettiği Kılınç, karşılaşmayı tamamlayabilmiş olsa da durumu herkesin endişesine neden oldu.

Cerrahi Tedavi Süreci Başlıyor

Açıklamada, Emre Kılınç'ın cerrahi tedavisinin bugün başlayacağı bilgisi verildi. Futbolseverler, oyuncunun bir an önce sağlığına kavuşmasını ve sahalara hızlı dönüşünü bekliyor.