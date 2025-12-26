DOLAR
42,92 -0,19%
EURO
50,6 0,6%
ALTIN
6.224,97 -0,89%
BITCOIN
3.805.047,39 -0,9%

Samsunspor’da Ntcham Hariç Sakat Futbolcular Çalışmalara Başladı

Samsunspor’da Ntcham hariç Bedirhan, Afonso, Tanguy ve Celil saha/salon çalışmalarına başladı; Ntcham’ın tedavisi sürüyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 13:49
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 13:49
Samsunspor’da Ntcham Hariç Sakat Futbolcular Çalışmalara Başladı

Samsunspor’da Ntcham Hariç Sakat Futbolcular Çalışmalara Başladı

Samsunspor'da son sağlık güncellemesi

Samsunspor, uzun süredir sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen futbolcularıyla ilgili güncel bilgileri açıkladı. Olivier Ntcham haricindeki oyuncular saha ya da salon çalışmalarına başladı.

Olivier Ntcham’ın tedavisi devam ederken, Bedirhan Çetin, Afonso Sousa, Tanguy Coulibaly ve Celil Yüksel salon veya saha çalışmalarına başladı.

Oyuncularımızın sağlık durumlarıyla ilgili tedavi ve rehabilitasyon süreçleri, sağlık ekibimizin kontrolünde planlandığı şekilde devam etmektedir. Olivier Ntcham’ın sol uyluk arka kas grubunda (hamstring) tespit edilen evre 2 yaralanma nedeniyle tedavi ve rehabilitasyon süreci sürmektedir. Tanguy Coulibaly’nin sol diz iç yan bağında (Medial Collateral Ligament) oluşan evre 3 tam kat yırtık nedeniyle rehabilitasyonu devam etmekte olup, salon ve saha çalışmalarına kontrollü şekilde devam etmektedir. Celil Yüksel’in sol el 4. tarak kemiğindeki (metakarp) kırık nedeniyle uygulanan alçı sonlandırılmış, thermoplast atel ile saha çalışmalarına başlanmıştır. Afonso Sousa’nın sol ayak bileğinde Anterior Talofibular Ligament ve Deltoid Ligament’i kapsayan çoklu bağ yaralanması ile birlikte kemik ezilmesi ve kemik ödemi (bone bruise) tespit edilmiş olup, tedavi ve rehabilitasyon süreci devam etmektedir. Salon çalışmalarına başlanmıştır. Bedirhan Çetin’in sağ diz ön çapraz bağında (Anterior Cruciate Ligament) oluşan total rüptür nedeniyle geçirdiği operasyonun ardından tedavi ve rehabilitasyon süreci devam etmekte olup, salon çalışmalarına başlanmıştır.

Kırmızı-beyazlılarda Olivier Ntcham 16, Tanguy Coulibaly 7, Bedirhan Çetin ile Celil Yüksel 6’şar ve Afonso Sousa da 3 maçta süre almıştı. Yakın zamanda sakatlıklarını atlatan Lubo Satka ve Eyüp Aydın kısa süre önce takıma katıldı.

SAMSUNSPOR'DA SAKATLIĞI BULUNAN FUTBOLCULARDAN OLİVİER NTCHAM HARİÇ BEDİRHAN ÇETİN, AFONSO SOUSA...

SAMSUNSPOR'DA SAKATLIĞI BULUNAN FUTBOLCULARDAN OLİVİER NTCHAM HARİÇ BEDİRHAN ÇETİN, AFONSO SOUSA, TANGUY COULİBALY VE CELİL YÜKSEL, SALON VEYA SAHA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI. (OLİVİER NTCHAM)

SAMSUNSPOR'DA SAKATLIĞI BULUNAN FUTBOLCULARDAN OLİVİER NTCHAM HARİÇ BEDİRHAN ÇETİN, AFONSO SOUSA...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Selendi'de Kros Yarışları Nefes Kesti: 120 Sporcu Yarıştı
2
Eskişehir Çankaya Hafızlık Eğitim Merkezi'ne Yeni Basketbol ve Futbol Sahası
3
Pamukkale Belediyesi halı sahayı ihaleyle ücretli yaptı
4
Samsunspor’da Ntcham Hariç Sakat Futbolcular Çalışmalara Başladı
5
Edirne'de Ata Sporu Güreşte Geleceğin Şampiyonları Yetişiyor
6
Onuachu: Kupa Kazanmak Bir Futbolcunun En Güzel Anı — Trabzonspor'un Golcüsü
7
Çayırova Belediyesi — MKE Ankaragücü: TBL'de Devre Kapanışı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı