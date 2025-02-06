Samsunspor'dan Ercan Kara'ya Kiralık Transfer: Rapid Wien ile Anlaştı

Samsunspor, Golcü Ercan Kara'yı Rapid Wien'e Kiraladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor, 29 yaşındaki golcü futbolcu Ercan Kara'yı Avusturya'nın Rapid Wien takımına kiraladığını duyurdu. Yapılan resmi açıklamada, Kara'nın sezon sonuna kadar Rapid Wien forması giyeceği belirtildi.

Yeni Kiralık Transfer: Haluk Mustafa Tan

Samsunspor'un futbol akademisinden çıkan 19 yaşındaki Haluk Mustafa Tan da, kariyer planlaması kapsamında TFF 2. Lig takımlarından Serik Belediyespor'a kiralandı. Kulüp, her iki futbolcuya da sezonun geri kalanında başarılar diledi.