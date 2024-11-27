Samsunspor'dan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Semineri

Samsunspor'dan Önemli Adım

Reeder Samsunspor, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında futbolcularına yönelik "Kadına yönelik şiddete hayır" konulu seminer düzenledi.

Seminerin Detayları

Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirilen bu seminere Uluslararası Çeşitlilik Eşitlik ve Kapsayıcılık (DEI) Uzmanı Burcu Üzümcüler katıldı. Üzümcüler, sporun kadına yönelik şiddetin önlenmesindeki rolü ve geleneksel cinsiyet rollerinin sorgulanması hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Samsunspor'un Kadın Hakları Vizyonu

Samsunspor Pazarlama Departmanı Başkanı Zeycan Rochelle Yıldırım, sporun toplumsal dönüşümdeki önemine vurgu yaptı. Yıldırım, kulübün kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla tasarladığı mor formalar aracılığıyla, mesajlarını 15 farklı dilde duyurmayı hedeflediklerini belirtti.

Farkındalık Oluşturma Çabası

Şiddeti durdurmak için erkeklerin farkındalığının artırılmasının önemine değinen Yıldırım, "Bunun için futbol, Türkiye'deki en etkili platformlardan biridir. Kadın cinayetlerine karşı farkındalık yaratan bu etkinlik, Samsunspor'un eşitlik ve adalet vizyonunun kararlılıkla süreceğini gösterdi." ifadelerini kullandı.

Ödüllerle Desteklenen Farkındalık

Mor formalar, Türkiye'nin en prestijli pazarlama ödüllerinden The Hammers ve Brandverse Awards'tan toplam 5 ödül kazandı. Bu başarı, kulübün kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki kararlılığını pekiştirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.