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Samsunspor'dan Taylan Antalyalı'ya Son Transfer Teklifi

Samsunspor, Taylan Antalyalı ile son görüşmelerde bulunuyor. Başkan Vekili Veysel Bilen, oyuncuyla haber beklediklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 11:18
Samsunspor'dan Taylan Antalyalı'ya Son Transfer Teklifi

Samsunspor, Taylan Antalyalı ile Görüşmelere Devam Ediyor

Samsunspor'un Başkan Vekili Veysel Bilen, Galatasaray'dan kiraladıkları Taylan Antalyalı için son transfer teklifinin yapıldığını açıkladı.

FIFA'nın Transfer Yasağı Sıkıntısı

Bilen, yaptığı açıklamada, kulübün FIFA tarafından koyulan 2 dönemlik transfer yasağı nedeniyle sadece Taylan Antalyalı'yı transfer edebileceklerini belirtti. Bilen, "Taylan ile menajeri aracılığıyla görüşüyoruz. Futbol direktörümüz Fuat Çapa bu konuda tam yetkiye sahip. Son bir teklif verdik ve Taylan, 'Eğer Türkiye'de oynayacaksam Samsunspor'u tercih ederim. Burada çok huzurluydum.' dedi." şeklinde konuştu.

Diğer Oyuncuların Durumu

Transfer sürecinin diğer oyuncular üzerindeki etkisini değerlendiren Bilen, Tait, Benito Raman ve Nanu hakkında da açıklamalarda bulundu. Bilen, "Bu üç oyuncu Samsunspor'un oyuncusudur. Tait ve Raman’a teklifler geldi ama Nanu’ya henüz herhangi bir teklif yok. Nanu ile birlikte antrenmanlarına devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Gelecek Hakkında Belirsizlik

Bilen, transfer sürecinin 5 Eylül'e kadar devam edeceğini ve o tarihe kadar Nanu’nun kaderinin netleşeceğini belirtti. "Samsunspor, büyük bir camiadır. Burada hiç kimse vazgeçilmez değildir. Biz, Samsunspor’un başarılı olması için mücadele edecek oyuncularla devam etmeyi hedefliyoruz. Bizi isteyen varsa, yanındayız; istemiyorsa, yolumuza bakarız." dedi.

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