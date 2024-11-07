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Samsunspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Samsunspor, Galatasaray ile yapacağı maça yönelik antrenmanlarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 17:06
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 17:15
Samsunspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Samsunspor’un Galatasaray Maçına Hazırlıkları

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 10 Kasım Pazar günü Galatasaray ile oynayacağı maç için hazırlıklarına devam ediyor.

Antrenmanda Neler Yapıldı?

Kırmızı-beyazlı ekip, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yaklaşık 1 saat 30 dakika süren bir antrenman gerçekleştirdi. Antrenman, ısınma koşusuyla başladı ve ardından futbolcular, gruplar halinde pas çalışmaları yaptı. İdmanın son bölümünde ise taktiksel çalışmalar yapıldı.

Sakatlıklar Durumu

Maç öncesi sıkıntılı bir durum olarak, sakatlıkları devam eden Celil Yüksel ve Ercan Kara antrenmana katılmadı. Samsun ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 10 Kasım Pazar günü Galatasaray ile deplasmanda...

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 10 Kasım Pazar günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda Marius Mouandilmadji (solda) da yer aldı.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 10 Kasım Pazar günü Galatasaray ile deplasmanda...

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 10 Kasım Pazar günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda Marius Mouandilmadji (solda) da yer aldı.

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