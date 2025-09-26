Samsunspor, Gaziantep FK Deplasmanına Hazır
Trendyol Süper Lig 7. hafta maçı öncesi son idman tamamlandı
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı öncesinde hazırlıklarını tamamladı.
Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma koşusuyla başlayan idman, taktik çalışma ile sona erdi.
Sakatlıkları bulunan Emre Kılınç, Soner Aydoğdu, Afonso Sousa ve Bedirhan Çetin idmana katılmadı.
Kırmızı-beyazlı ekip, Samsun'daki hazırlıklarını tamamladıktan sonra maçın oynanacağı Gaziantep'e hareket etti.
