Samsunspor, Gaziantep FK Deplasmanına Hazır

Samsunspor, Trendyol Süper Lig 7. hafta öncesi Nuri Asan Tesisleri'ndeki idmanı tamamlayıp Gaziantep FK maçına gitmek üzere yola çıktı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 16:06
Trendyol Süper Lig 7. hafta maçı öncesi son idman tamamlandı

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı öncesinde hazırlıklarını tamamladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma koşusuyla başlayan idman, taktik çalışma ile sona erdi.

Sakatlıkları bulunan Emre Kılınç, Soner Aydoğdu, Afonso Sousa ve Bedirhan Çetin idmana katılmadı.

Kırmızı-beyazlı ekip, Samsun'daki hazırlıklarını tamamladıktan sonra maçın oynanacağı Gaziantep'e hareket etti.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.Samsun'daki hazırlıklarını bitiren kırmızı-beyazlı ekip, maçın oynanacağı Gaziantep'e hareket etti. Kırmızı-beyazlı kafileyi çalışanlar uğurladı.

