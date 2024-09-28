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Samsunspor, Göztepe'yi 4-3 Geçti

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Göztepe maçının ardından takımın mücadele gücünü övdü.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 18:51
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 18:51
Samsunspor, Göztepe'yi 4-3 Geçti

Samsunspor-Göztepe Maçında Kıyasıya Mücadele

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor, Göztepe'yi evinde 4-3 mağlup etmeyi başardı. Maç sonrası, Samsunspor'un Teknik Direktörü Thomas Reis, takımının performansını değerlendirdi.

Reis: 'İlk Yarıda İyi Performans Gösterdik'

Reis, basın toplantısında, geriye düştükleri anlarda asla pes etmediklerini ifade etti. "Maç öncesinde takım arkadaşlarımla konuşarak bu maçın kolay geçmeyeceğini söyledim. İlk yarıda etkili bir oyun sergilememize rağmen rakibe 2 gol hediye ettik. Hatalarımızdan ders almalı ve bu durumu düzeltmeliyiz," dedi.

Takım Disiplini ve Ciddiyeti

İkinci yarıda üstün bir performans gösterdiklerini belirten Reis, "Oyun disiplinimizi koruyarak mücadele ettik. Takımımı bu sebeple tebrik ediyorum," şeklinde konuştu. Ayrıca, rakipleriyle ilgili olarak, "Rakibimiz 90 dakikanın sonunda bizden iyiyse onları tebrik etmeyi biliyoruz. Biz hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmeyiz," dedi.

Sonuç olarak, Samsunspor bu önemli zaferle puan cetvelinde üst sıralara tırmanmayı başardı.

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