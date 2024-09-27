Samsunspor, Göztepe'yi Ağırlıyor

Önemli Karşılaşma Yarın Saat 16:00'da

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Göztepe'yi kendi sahasında konuk edecek. Karşılaşma, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı''nda 16:00'da başlayacak.

Hakem Mehmet Türkmen Görev Alacak

Mücadelede hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Samsunspor, geçtiğimiz 6 haftada 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak toplamda 12 puan topladı.

Takımda Sakat veya Cezalı Oyuncu Yok

Bu önemli karşılaşma öncesinde, Samsunspor'un kadrosunda herhangi bir sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Taraftarlar, takımının Göztepe karşısında başarılı olmasını bekliyorlar.