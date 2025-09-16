Samsunspor, Kasımpaşa Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

Samsunspor, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında yarın Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşma öncesi Nuri Asan Tesisleri'ndeki antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 16:53
3. hafta erteleme maçı için son prova

Samsunspor, Trendyol Süper Ligde yarın Kasımpaşa ile oynanacak olan 3. hafta erteleme maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Futbolcular ısınma hareketleri ile antrenmana başlayıp, yapılan taktik çalışma ile maçın hazırlıklarını sonlandırdı.

Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlığı devam eden Emre Kılınç, antrenmanda yer almadı.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynayacağı 3. hafta erteleme maçının hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde tamamladı. Antrenmanda Eyüp Aydın da yer aldı.

