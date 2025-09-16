Samsunspor, Kasımpaşa Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

3. hafta erteleme maçı için son prova

Samsunspor, Trendyol Süper Ligde yarın Kasımpaşa ile oynanacak olan 3. hafta erteleme maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Futbolcular ısınma hareketleri ile antrenmana başlayıp, yapılan taktik çalışma ile maçın hazırlıklarını sonlandırdı.

Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlığı devam eden Emre Kılınç, antrenmanda yer almadı.

