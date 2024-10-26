Samsunspor, Kasımpaşa'yı Deplasmanda 4-1 Yenerek Güç Gösterdi

Trendyol Süper Lig Maç Özeti

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında, Samsunspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Maçın sonucu, konuk ekibin 4-1’lik galibiyetiyle sona erdi.

Maçın Gelişimi

Maçın 68. dakikasında, Samsunspor'un beraberlik golü geldi. Emre Kılınç'ın sağdan yaptığı asistle ceza sahası önünde topla buluşan Holse, vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve durumu 1-1'e getirdi.

71. dakikada, Samsunspor öne geçti. Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta Soner Aydoğdu, topun başına geçerek etkili bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve skoru 2-1 yaptı.

77. dakikada konuk ekip, skoru 3-1'e taşıdı. Opoku'nun faulü sonrasında kullanılan serbest vuruşta, Zeki Yavru, topu düzgün bir şekilde ceza sahası önündeki Holse'ye aktardı ve Holse, meşin yuvarlağı bir kez daha ağlarla buluşturdu.

Son dakikalarda, 86. dakikada Samsunspor yine etkili bir organizasyonla farkı 3'e çıkardı. Dimata'nın soldan ceza sahasına çevirdiği topu Tait, ağlara yollayarak skoru 4-1 yaptı.

Samsunspor, bu galibiyetle sahadan 4-1'lik üstünlükle ayrıldı ve ligdeki hedefleri doğrultusunda önemli bir adım attı.