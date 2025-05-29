Samsunspor, Kayserispor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında 1 Haziran Pazar günü sahasında Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.
Antrenman, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan çalışma, dar alan oyunu ve taktik antrenmanla devam etti.
Samsunspor, hazırlıklarına yarın da devam etmeyi planlıyor.
Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında sahasında oynayacağı Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda Benasser (sağda) de yer aldı.
Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında sahasında oynayacağı Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda Benasser (sağda) de yer aldı.