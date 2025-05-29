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Samsunspor, Kayserispor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Samsunspor, 1 Haziran'da Kayserispor ile oynayacağı maç için hazırlıklarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 16:47
Samsunspor, Kayserispor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Samsunspor, Kayserispor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında 1 Haziran Pazar günü sahasında Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Antrenman, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan çalışma, dar alan oyunu ve taktik antrenmanla devam etti.

Samsunspor, hazırlıklarına yarın da devam etmeyi planlıyor.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında sahasında oynayacağı Bellona Kayserispor...

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında sahasında oynayacağı Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda Benasser (sağda) de yer aldı.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında sahasında oynayacağı Bellona Kayserispor...

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında sahasında oynayacağı Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda Benasser (sağda) de yer aldı.

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