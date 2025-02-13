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Samsunspor, Konyaspor'u Yenerek İlk Yarıdaki Mağlubiyeti Unutmak İstiyor

Samsunspor, Konyaspor ile yapacağı maçta galip gelerek ligdeki ilk yarı mağlubiyetini unutturmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 14:46
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 15:15
Samsunspor, Konyaspor'u Yenerek İlk Yarıdaki Mağlubiyeti Unutmak İstiyor

Samsunspor, Konyaspor'u Yenmek İçin Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında yenilgiye uğradıkları TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup etmeyi hedefleyen Samsunspor, bu hafta sonunda karşılaşacakları maç için hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Thomas Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, 16 Şubat Pazar günü deplasmanda Konyaspor ile oynayacakları karşılaşmayı değerlendirdi. Reis, ligdeki her maçın zorlu geçtiğini belirterek, "Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Hava toplarında etkili, tehlikeli oyuncuları var. Duran toplardan 9 gol bulan bir takıma karşı sahada olacağız. Savunmayı en iyi şekilde yapmamız gereken bir mücadele olacak." ifadelerini kullandı.

İlk yarıdaki maçta topa daha fazla sahip olduklarını ancak şanssız bir golle mağlup olduklarını söyleyen Reis, şunları kaydetti: "O karşılaşmada çok daha iyi savunma yapmamız gerekiyor. Elbette iyi bir maç olacaktır. Konyaspor'a karşı iyi sonuç almak istiyoruz fakat dikkatli olmalıyız. Bazen önde basmayı, bazen de ikinci bölgede beklemeyi bilmeliyiz. Defansif anlamda güzel şeyler yapmak istiyoruz ama ofansif geçiş oyununu da iyi oynamalıyız."

Reis, takımın durumu hakkında da bilgi vererek, Lubomir Satka'nın küçük bir sakatlığı bulunduğunu fakat takımla antrenmanlara başladığını, Marc Bola'nın ise iyi olduğunu belirtti. Ayrıca, hakem hatalarının kendileri üzerinde baskı oluşturup oluşturmadığına dair gelen bir soruya, "Hakemlerle ilgili çok fazla konuşmayı seven birisi değilim. Biz tamamen kendi oyunumuza, kendi maçımıza odaklanmak istiyoruz. Umarım oynayacağımız karşılaşmalarda da iyi hakem yönetimiyle karşılaşırız." cevabını verdi.

Reeder Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis (solda), Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın...

Reeder Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis (solda), Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında mağlup oldukları TÜMOSAN Konyaspor'u hafta sonu yenmek istediklerini belirtti.

Reeder Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis (solda), Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın...

Reeder Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis (solda), Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında mağlup oldukları TÜMOSAN Konyaspor'u hafta sonu yenmek istediklerini belirtti.

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