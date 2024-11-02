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Samsunspor, Onvo Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

Samsunspor, Onvo Antalyaspor ile yapacağı maça idmanlarla hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 10:52
Samsunspor, Onvo Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

Samsunspor, Onvo Antalyaspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında oynayacağı Onvo Antalyaspor karşılaşması için hazırlıklarına devam ediyor.

Hazırlık Antrenmanı Detayları

Kırmızı-beyazlı kulüpten edinilen bilgilere göre, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, toplamda 1 saat 15 dakika süreyle çalıştı.

Antrenman İçeriği

Futbolcular, antrenmana iki ayrı grup halinde ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra, dar alanda oyun ve taktik ağırlıklı çift kale maçlar yaptı.

Son Hazırlıklar

Samsun ekibi, Onvo Antalyaspor maçının final hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla noktalayacak.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında oynayacağı Onvo Antalyaspor maçının...

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında oynayacağı Onvo Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda Benasser de yer aldı.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında oynayacağı Onvo Antalyaspor maçının...

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında oynayacağı Onvo Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda Benasser de yer aldı.

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