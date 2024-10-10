Samsunspor Sezona Damga Vuracak Hedeflerle İlerliyor

Samsunspor'un Hedefi Şanlı Geçmişine Dönmek

Trendyol Süper Lig'de 2. sırada yer alan Samsunspor, kulüp başkan vekili Veysel Bilen'in açıklamalarıyla sezonun ilerleyen dönemlerine dair iddialı bir duruş sergiliyor. Bilen, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligde gösterdikleri karakterli mücadele ile dikkat çekmeyi hedeflediklerini belirtti.

Başarı İçin Mücadele Vurgusu

Bilen, 2023-2024 sezonunun ilk 8 haftasında denediklerinin en iyi başlangıç olduğunu vurguladı. Oynadıkları futbol ve topladıkları 18 puanın, futbol kamuoyu tarafından takdir edildiğini ifade ederek, "Samsunspor, puan cetvelinde şanlı mazisine dönme sinyalleri veriyor. Bu noktada sorumluluğumuz bir kat daha artıyor. Asla gevşemeyeceğiz ve şımarmayacağız" dedi.

Fenerbahçe Maçı İçin Heyecanlı Beklenti

Centilmenlik ve mücadele ruhuna dikkat çeken Bilen, 20 Ekim'de oynanacak Fenerbahçe maçı için de iddialı konuştu. İki takım arasında geçmişte zevkli ve rekabetçi maçlar oynandığını hatırlatan Bilen, "Fenerbahçe maçında karakterli bir şekilde mücadele edeceğiz ve kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok" diye ekledi.

Transfer Yasağının Etkileri

Bilen, FIFA'nın kulübe koyduğu transfer yasağının 2025 Temmuz ayına kadar geçerli olduğunu belirtti. "Bu sezon için transfer yapma imkanımız yok. Ancak şubat ayından itibaren gelecek sezon için oyuncu takiplerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Okan Kocuk ve Olivier Ncham'ın Durumu

Bilen, kaleci Okan Kocuk'un milli takıma alınması için görüşmelerin yapıldığını ancak sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamadığını söyledi. Ayrıca, Kamerunlu oyuncu Olivier Ncham'ın da milli takımına gitmeyerek Fenerbahçe maçı için iyileşmeyi tercih ettiğini vurguladı.

Trendyol Süper Lig'de 2. sırada yer alan Samsunspor'un kulüp başkan vekili Veysel Bilen, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.