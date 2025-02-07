Samsunspor, Süper Lig'de Hatayspor'u 2-1 Yendi!

Reeder Samsunspor, Atakaş Hatayspor'u Safha'da Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Reeder Samsunspor, sahasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Yoğun bir mücadeleye sahne olan maçta Samsunspor, rakibini 2-1'lik skorla geçmeyi başardı.

Maçın Kilit Anları

Karşılaşmanın 50. dakikasında Hatayspor, etkili bir atak geliştirdi. Kilama, ceza sahasından sert bir şut çekti ancak top defansa çarparak kaleye yöneldi. Samsunspor'un kalecisi Okan Kocuk, son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

53. dakikada, Hatayspor'un ceza sahası içindeki karambolde Okan Kocuk, uzaklaştırmaya çalıştığı topu Fernandes'in önünde bıraktı. Ancak Fernandes’in şutu üstten auta gitti.

69. dakikada Samsunspor’un Emre Kılınç ile geliştirdiği atakta, Holse tam altı pas içinde mum pozisyon buldu. Ne var ki, kafa vuruşu topu auta gönderdi.

Maçın 72. dakikasında Hatayspor'dan Fernandes, ceza sahasında vuruş yaptı. Ancak Okan Kocuk, topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

Karşılaşmanın sonucunda, Samsunspor 2-1'lik galibiyetle sahadan ayrılarak, ligdeki üstünlüğünü sürdürdü.