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Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: 'Sonucun iyi olduğunu düşünüyorum'

Samsunspor-Alanyaspor maçında 1-1 berabere kalan Thomas Reis, istenen performanstan uzak kaldıklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 18:55
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 18:55
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: 'Sonucun iyi olduğunu düşünüyorum'

Samsunspor-Alanyaspor Maçı Sonrası Değerlendirme

Tredyol Süper Lig'in 13. haftasında Corondon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, maç sonrasında yaptığı açıklamada, istedikleri performansı sergileyemediklerini ifade etti.

Maç Sonrası Basın Toplantısı

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Alman teknik adam, Alanyaspor ile oldukça zorlu bir maç oynadıklarını vurguladı. Reis, "İstediğimiz oyunu sergileyemedik. İlk yarıda girdiğimiz pozisyonlar vardı. Golü attıktan sonra ilk yarının son 10 dakikasında çok pasif bir oyun sergileyince rakip takımın fazlasıyla orta yapmasına müsaade ettik" dedi.

Soyunma odasında takımla agresif bir başlangıç yapma üzerine konuştuklarını belirten Reis, "İkinci yarı başlar başlamaz gol yedik. İstediklerimizi sahaya yansıtamadık. Ancak sonucun iyi olduğunu düşünüyorum. Bu oyunun elbette analiz kısmını yapıp futbolcularla konuşacağız" şeklinde konuştu.

Gelecek Maç Üzerine Umutlu

Thomas Reis, Sipay Bodrum FK maçında daha iyi bir performans sergileyeceklerini ifade ederken, Alanyaspor karşısında Holse ve Bennasser gibi önemli oyuncuların yokluğunun etkisine değindi. Reis, "Milli aradan sonra bizim gibi takımlar için kolay değil. Kadromuz kısıtlı olduğu için bu bizim için iyi olmuyor. İkinci milli aradan sonra sadece Fenerbahçe maçında iyi performans göstermiştik. Holse'nin ağrıları vardı. Riske etmedim. Bennasser de zaten cezalıydı" dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Tredyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Corondon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Reeder...

Tredyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Corondon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, maçının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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