DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.449.059,46 -0,58%

Samsunspor, Trabzonspor Deplasmanında | Papara Park 21.30

Samsunspor, Trendyol Süper Lig 4. haftasında yarın Papara Park'ta Trabzonspor ile saat 21.30'da karşılaşacak; Afonso Sousa'nın forma giymesi bekleniyor.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 09:55
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 09:55
Samsunspor, Trabzonspor Deplasmanında | Papara Park 21.30

Samsunspor, Trabzonspor Deplasmanında

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Maç Detayları

Karşılaşma Papara Park'ta saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Takım Haberleri

UEFA Avrupa Ligi play-off müsabakalarında statü gereği forma giyemeyen yeni transfer Afonso Sousa'nın Trabzonspor karşısında forma giymesi bekleniyor.

Samsunspor, sezona Gençlerbirliği ve Kocaelispor galibiyetleriyle başladı ve Trabzonspor maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor.

Samsunspor'un ligin 3. haftasındaki Kasımpaşa maçı UEFA Avrupa Ligi Play-off müsabakası nedeniyle ertelenmişti.

İLGİLİ HABERLER

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Koşusu: 443 Sporcu 8 km Parkurda Yarıştı
2
RAMS Başakşehir — ikas Eyüpspor: Süper Lig'de Yarın 19.00
3
ikas Eyüpspor - RAMS Başakşehir: Süper Lig 4. Hafta Mücadelesi
4
Samsunspor, Trabzonspor Deplasmanında | Papara Park 21.30
5
İspanya Milli Takımı'nın Bulgaristan ve Türkiye Maçları Kadrosu Açıklandı
6
Kocaelispor, Kayserispor Maçıyla Milli Araya Moralli Girmek İstiyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı