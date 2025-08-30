Samsunspor, Trabzonspor Deplasmanında | Papara Park 21.30

Samsunspor, Trabzonspor Deplasmanında
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
Maç Detayları
Karşılaşma Papara Park'ta saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
Takım Haberleri
UEFA Avrupa Ligi play-off müsabakalarında statü gereği forma giyemeyen yeni transfer Afonso Sousa'nın Trabzonspor karşısında forma giymesi bekleniyor.
Samsunspor, sezona Gençlerbirliği ve Kocaelispor galibiyetleriyle başladı ve Trabzonspor maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor.
Samsunspor'un ligin 3. haftasındaki Kasımpaşa maçı UEFA Avrupa Ligi Play-off müsabakası nedeniyle ertelenmişti.