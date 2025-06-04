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Samsunspor, Transferleri İlk Kamp Dönemine Yetiştirmek İstiyor

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, transfer çalışmalarına dair önemli açıklamalar yaptı.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 14:06
Samsunspor, Transferleri İlk Kamp Dönemine Yetiştirmek İstiyor

Samsunspor Kulübü Transfer Çalışmalarını Hızlandırıyor

Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, transfer çalışmalarını ve hedeflerini değerlendirerek, "Transferlerimizin tamamını ilk kamp dönemimize yetiştirmek istiyoruz. Çünkü ilk kamp dönemi son derece önemli, geçtiğimiz yıl bunu gördük" dedi.

Takımdan Ayrılacak Oyuncular

Bilen, sözleşmesi sona eren ya da ayrılmak isteyen oyunculardan 5 veya 6'sının takımdan ayrılacağını açıkladı. Transfer çalışmalarının kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, futbol direktörü Fuat Çapa, teknik direktör Thomas Reis ve izleme ekipleriyle sürdürüldüğünü belirtti.

Tomasson'un Transferi Kesinleşti

Norveç Ligi takımlarından Stromsgodset forması giyen 24 yaşındaki defans oyuncusu Logi Tomasson ile prensipte anlaştıklarını duyuran Bilen, "3 Temmuz'da takım toplanacak. Dolayısıyla 3 Temmuz'a kadar oyuncularımız hem fiziksel hem mental olarak dinlenmiş olacak" dedi.

Geniş Kadro İhtiyacı

Bilen, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası gibi önemli organizasyonlarda mücadele edeceklerini hatırlatarak, "En az 26-27 kişilik kadromuzun olması gerekiyor. Bunun için de planlarımızı o doğrultuda yaptık" şeklinde konuştu. Oyuncuların kaynaşması için süreyi iyi kullanmanın önemine değinen Bilen, sezon başlangıcına kadar takımın hem taktik hem de mental açıdan güçlü bir şekilde hazır olmasını sağlamak istediklerini belirtti.

Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, gazetecilere açıklamada bulundu.

Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, gazetecilere açıklamada bulundu.

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