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Samsunspor'un İlk Yarı Üstünlüğü: 1-0

Trendyol Süper Lig'de oynanan karşılaşmada Samsunspor, ONVO Antalyaspor'u ilk yarıda 1-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 20:59
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 20:59
Samsunspor'un İlk Yarı Üstünlüğü: 1-0

Trendyol Süper Lig'de İlk Yarı Sonucu

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor, ONVO Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda ev sahibi ekip Samsunspor, rakibini 1-0'lık skorla geride bıraktı.

Maç Detayları

Karşılaşmanın 12. dakikasında Samsunspor'un sol taraftan kazanmış olduğu serbest atışı Zeki Yavru kullandı. Arka direğe yapılan ortada Van Drongelen iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı, ancak kaleci Kenan Piric bu topu yatarak önlemeyi başardı.

16. dakikada, ev sahibi takımın gelişen atağında Moundilmadji, topuk pasıyla Ntcham’ı ceza sahası içinde topla buluşturdu. Ntcham'ın vuruşu kaleye yönelirken kaleci Kenan Piric, bu şutu iki hamlede kurtardı.

34. dakikada ONVO Antalyaspor'un atağında Erdal Rakip, ceza sahası dışından yaklaşık 25 metreden sert bir şut çekti. Bu top, kaleci Okan Kocuk'u geçse de, az farkla auta çıktı.

Maçın 45. dakikasında Samsunspor, önemli bir fırsat yakalayarak 1-0 öne geçti. Bola'nın yerden ortasında, defansa çarpan top Moundilmadji'nin önünde kaldı. Moundilmadji, Holse'ye pası verdi. Holse, sert vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

İlk yarının sonuna gelindiğinde, Samsunspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile devre sona erdi.

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