Samsunspor'un Teknik Direktörü Reis: 'İnanılmaz Bir Sezon Geçirdik'

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Bellona Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek sezona veda eden Samsunspor, teknik direktörü Thomas Reis'in başarı dolu sözleriyle gündeme geldi.

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Reis, karşılaşmayı tam anlamıyla bir final olarak nitelendirdi. Reis, “Takım olarak çok fazla inandık, oyuncularım da son dakikaya kadar kazanabileceklerine inandılar.” dedi. Ayrıca, ligin başından son düdüğe kadar geçen süreçteki performanslarının inanılmaz olduğunu vurgulayarak, “Sonucunda da mutlu sona vardık. Böyle bir takımın parçası ve böyle bir kulübün hocası olduğum için gurur duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin maçın sonucu ile ilgili yorumlarını sorduğu Reis, “Tabi böyle bir son elbette beklemiyordum. Bu karşılaşmanın zor geçeceğini biliyordum.” açıklamasında bulunarak, Kayserispor'un yeni bir teknik direktörle sahaya çıkmasının zorluklarına değindi. “Kayseri, transfer yasağına rağmen oldukça başarılı bir sezon geçirdi. Aynı bizim gibi. Bizim de bir transfer yasağımız vardı ve çok güzel bir sezon geçirdik.” dedi.

Sonuç olarak, Reis, zorlu bir sezon geçirmelerine rağmen elde ettikleri başarıya vurgu yaparak, bu sezonun sonunda beklenmedik bir mutluluk yaşadıklarını dile getirdi.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Bellona Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis(ortada), inanılmaz bir sezon geçirdiklerini ve sonucunda mutlu sona ulaştıklarını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Bellona Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.