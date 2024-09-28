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Samsunspor vs Göztepe: İlk Yarıda Göztepe Önde

Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ve Göztepe arasındaki maçın ilk yarısı konuk takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 17:09
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 17:09
Samsunspor vs Göztepe: İlk Yarıda Göztepe Önde

Trendyol Süper Lig Maçı: Samsunspor - Göztepe

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında, Samsunspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısı, Göztepe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın Başlangıcı

Karşılaşmanın başlama düdüğü ile birlikte, 1. dakikada orta sahada Zeki Yavru ve Solet arasındaki hava topu mücadelesinde Solet, kafasına aldığı darbe sonrası yerden kalkamadı. Uzun süren tedavi akabinde Solet, ambulans ile hastaneye kaldırıldı ve yerine 5. dakikada Kuryu Matsuki oyuna dahil oldu.

Göztepe'nin İlk Golü

13. dakikada Göztepe, 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılı takım, sol çaprazdan kazandığı taç atışını Djalma ile kullanarak, ceza sahasına gönderdiği topu Zeki Yavru'nun ters vuruşuyla kendi kalesine göndermesiyle, Göztepe öne geçmiş oldu.

Samsunspor'un Eşitliği Yakalaması

27. dakikada Samsunspor, Laura'nın pasıyla ortaya gelen Ntcham'ın sert şutu ile yan direğe çarptı. 28. dakikada ise Bola'nın sağ çaprazdan ortasını Moundilmadji kafa vuruşuyla ağlara göndererek durumu 1-1 yaptı.

Göztepe'nin İkinci Golü

41. dakikada Göztepe, Taha Altıkardeş'in uzun pasıyla hareketlenen Romulo'nun ceza sahasına girer girmez yaptığı düzgün vuruşla tekrar öne geçti: 2-1.

İlk yarının son düdüğü çaldığında, Göztepe, Samsunspor karşısında 2-1'lik avantajı ile soyunma odasına gitti. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, maç boyunca protokol tribününden mücadeleyi izledi.

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