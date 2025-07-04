DOLAR
39,85 -0,12%
EURO
46,96 -0,42%
ALTIN
4.273,77 -0,36%
BITCOIN
4.298.083,33 1,86%

Samsunspor, Yeni Sezon Hazırlıklarıyla Sahaya Çıkıyor

Samsunspor, yeni sezon antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Thomas Reis, Avrupa kupalarında başarılı olmak istediklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 04.07.2025 19:26
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 19:26
Samsunspor, Yeni Sezon Hazırlıklarıyla Sahaya Çıkıyor

Samsunspor, Yeni Sezon Hazırlıklarına Start Verdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde başladı. Antrenman, ısınma hareketleriyle başlayıp, kondisyon ağırlıklı çalışmalarla devam etti.

Yeni Transferler Antrenmanda Yer Aldı

Yeni transferler Antoine Makoumbou ve Logi Tomasson da idmana katılarak takım çalışmalarına dahil oldu. Thomas Reis, parkede gerçekleştirdikleri hazırlık süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

Fikstür Açıklandı, İlk Rakip Belli

Reis, fikstürün açıklandığını belirtirken, "Artık fikstürümüzde ilk rakibimizi biliyoruz. Kendi evimizde başlamanın avantajlı olduğunu düşünüyorum. En iyi şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Önceki Teknik Direktörlere Saygı

Bir basın mensubunun Markus Gisdol ve Hüseyin Eroğlu hakkında sorduğu soruya Reis, "Önceki hocalarımız çok iyi işler yaptı. Bu yıl da en iyi başlangıcı yapmayı planlıyoruz" yanıtını verdi.

Avrupa Kupalarında Hedef Yükseliyor

Reis, Avrupa kupalarında başarılı sonuçlar elde etme hedefini de dile getirerek, "Her kulvarda savaşmak için hazırlıklıyız. Zor bir sezon bekliyor, olumlu sonuçlar almak istiyoruz. Yapmamız gereken çok iş var" dedi.

Yeni sezon için büyük bir heyecan duyduklarını ifade eden Reis, taraftar ve camiaya güzel bir sezon sunmak için çalışacaklarını belirtti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı....

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Kırmızı-beyazlıların yeni transferi İzlandalı sol bek Logi Tomasson, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı....

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Kırmızı-beyazlıların yeni transferi İzlandalı sol bek Logi Tomasson, takımla ilk antrenmanına çıktı.

İLGİLİ HABERLER

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu

En Düşük Emekli Maaşına 2500 TL Zam: Ayrıntılar Ortaya Çıktı

Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Beklentisi Artıyor

SGK'dan Tarihi İlaç Hamlesi: Yüzlerce İlaç Ücretsiz!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş, Avusturya'da Kamp Hazırlıklarına Başladı
2
Samsunspor, Yeni Sezon Hazırlıklarıyla Sahaya Çıkıyor
3
Bandırmaspor, Mücahid Albayrak ve Enes Cinemre ile Anlaştı
4
Sivasspor, Osman Zeki Korkmaz ile Anlaştı
5
Ali Altun'un Cenazesi Antalya'da Toprağa Verildi
6
Türkiye Halter Şampiyonası: Samsun'da Rekorlar Kırıldı
7
Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe Görevini Bırakıyor

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu

Müjde! 469 İşçi Alımı İçin Başvurular 7 Temmuz'da Başlıyor

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Beklentisi Artıyor

Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz

Memur ve Emekliye Temmuz Zammı: Yeni Maaşlar Açıklandı

Temmuz Zam Fırtınası: ÖTV Artışı Cebinizi Yakacak!

Doğalgaza Yüzde 24 Zam: Faturalar Kabusa Dönüşüyor

Aile Hekimliği'nde Maaş Kesintilerine Son: 6 Ay Kuralı Kaldırıldı

SGK'dan Tarihi İlaç Hamlesi: Yüzlerce İlaç Ücretsiz!

İBB, Ücretsiz Spor Hizmetlerini Ücretli Hale Getirdi!

En Düşük Emekli Maaşına 2500 TL Zam: Ayrıntılar Ortaya Çıktı