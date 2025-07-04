Samsunspor, Yeni Sezon Hazırlıklarıyla Sahaya Çıkıyor

Samsunspor, Yeni Sezon Hazırlıklarına Start Verdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde başladı. Antrenman, ısınma hareketleriyle başlayıp, kondisyon ağırlıklı çalışmalarla devam etti.

Yeni Transferler Antrenmanda Yer Aldı

Yeni transferler Antoine Makoumbou ve Logi Tomasson da idmana katılarak takım çalışmalarına dahil oldu. Thomas Reis, parkede gerçekleştirdikleri hazırlık süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

Fikstür Açıklandı, İlk Rakip Belli

Reis, fikstürün açıklandığını belirtirken, "Artık fikstürümüzde ilk rakibimizi biliyoruz. Kendi evimizde başlamanın avantajlı olduğunu düşünüyorum. En iyi şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Önceki Teknik Direktörlere Saygı

Bir basın mensubunun Markus Gisdol ve Hüseyin Eroğlu hakkında sorduğu soruya Reis, "Önceki hocalarımız çok iyi işler yaptı. Bu yıl da en iyi başlangıcı yapmayı planlıyoruz" yanıtını verdi.

Avrupa Kupalarında Hedef Yükseliyor

Reis, Avrupa kupalarında başarılı sonuçlar elde etme hedefini de dile getirerek, "Her kulvarda savaşmak için hazırlıklıyız. Zor bir sezon bekliyor, olumlu sonuçlar almak istiyoruz. Yapmamız gereken çok iş var" dedi.

Yeni sezon için büyük bir heyecan duyduklarını ifade eden Reis, taraftar ve camiaya güzel bir sezon sunmak için çalışacaklarını belirtti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Kırmızı-beyazlıların yeni transferi İzlandalı sol bek Logi Tomasson, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Kırmızı-beyazlıların yeni transferi İzlandalı sol bek Logi Tomasson, takımla ilk antrenmanına çıktı.