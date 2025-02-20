San Antonio Spurs'ün Yıldızı Victor Wembanyama Sezonu Kapattı

Victor Wembanyama Sezonu Kapatıyor

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından San Antonio Spurs'ün genç yeteneği Victor Wembanyama, sakatlığı nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyeceğini açıkladı. Bu açıklama, Spurs hayranları ve basketbol dünyası için önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

Wembanyama'nın Sakatlık Raporu

Spurs tarafından yapılan açıklamada, All-Star maçından sonraki kontrollerde sağ omzunda derin ven trombozu tespit edilen Wembanyama'nın, sezonu kapattığı belirtildi. Genç oyuncu, bu sezon 24,3 sayı, 11 ribaunt, 3,7 asist ve 3,8 blok ortalamalarıyla dikkat çekmişti.

Takımın Durumu

Bu sezon Batı Konferansı'nda 23 galibiyet ve 29 mağlubiyet ile 12. sırada yer alan Spurs, Wembanyama'nın yokluğunda nasıl bir performans gösterecek merak konusu. Takımın kalan maçları, genç yıldızın yokluğunda büyük bir mücadele gerektirecek.