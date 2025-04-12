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Şanlıurfaspor 1-0 Amed Sportif'e Yenildi, Takım İki Tarafın Açıklamaları Ortaya Çıktı

Şanlıurfaspor, Amed Sportif Faaliyetler'e 1-0 yenildi. Teknik direktörler maç sonrası düşüncelerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 21:59
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 21:59
Şanlıurfaspor 1-0 Amed Sportif'e Yenildi, Takım İki Tarafın Açıklamaları Ortaya Çıktı

Maç Sonrası Açıklamalar

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'e 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını ifade etti.

Basın toplantısında zorluk derecesini vurgulayan Arslan, "Kulübede eksikler yaşadık. Rakip takımda Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış etkili oyuncular var. Bu maçı onlar kazandı, berabere de bitebilirdi ama bizim için berabere kalmak da yıkım olurdu. Stoperleri santrfor yaptık. Elimizdeki oyuncular alternatif anlamda o kadar, zaten 15 kişiyle oynuyoruz. Mücadele konusunda gücümüz bu kadardı," dedi.

Ayrıca taraftara büyük desteklerinden dolayı teşekkür eden Arslan, "Onların buradan mutlu ayrılamamasından dolayı çok üzgünüm," diye ekledi.

Amed Sportif Faaliyetler Yüzde Yüz Oyun Havasında

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin, rakiplerinin nerede oynarlarsa oynasınlar kendilerine karşı farklı bir mücadele ortaya koyduğunu belirtti. Oyuncularının sahada istediklerinin tamamını uyguladığını ifade eden Çetin, "Bugün de müthiş bir oyun ortaya koyduk, top hakimiyeti bizdeydi. Rakip ceza sahasına 35 tane top getirmişiz, böyle bir istatistik olamaz. Maalesef bir tane duran topla golle ayrıldık," şeklinde konuştu.

Oyuncularının gol pozisyonlarını değerlendirememe sorunu yaşadığını dile getiren Çetin, "Futbolcu arkadaşlarımı suçlamak istemiyorum ama kaleye sokma işini beceremiyoruz," dedi.

Çetin, Amedspor'un bir bütün olarak desteklenmesi gerektiğini vurguladı: "Bizim iyi olmamızı istemeyen kişiler var ama bu takıma sahip çıkılmalı. Play-off'a gitmek istiyoruz. Bizi kırmaya çalışıyorlar ama biz kırılmayacağız. Çocuklar bunu hak ediyor," şeklinde konuştu.

Son olarak, deplasmanda taraftar yasağıyla oynadıklarını belirten Çetin, maç sonunda bir personelin saldırıya uğramasının üzüntü verici olduğunu ifade etti.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ile Amed Sportif Faaliyetler, 11...

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ile Amed Sportif Faaliyetler, 11 Nisan Stadı'nda karşılaştı. Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin (fotoğrafta), maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ile Amed Sportif Faaliyetler, 11...

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ile Amed Sportif Faaliyetler, 11 Nisan Stadı'nda karşılaştı. Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin (fotoğrafta), maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

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