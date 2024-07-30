Şanlıurfaspor, Aly Malle ile Sözleşme İmzaladı

Şanlıurfaspor, Yeni Bir Transferle Güçleniyor

Trendyol 1. Lig'in iddialı ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, kadrosunu güçlendirmek amacıyla önemli bir transfer gerçekleştirdi. Kulübün sosyal medya platformlarından yaptığı duyuruya göre, Aly Malle isimli kanat oyuncusu, 26 yaşında ve daha önce Romanya'nın Otelul Galati takımında forma giymekteydi.

İmza Töreni ve Açıklama

Aly Malle ile yapılan sözleşmenin imza törenine, Şanlıurfaspor Kulübü Başkan yardımcısı Muharrem Aydın da katıldı. Açıklamada, "Kulübümüz, Aly Malle ile resmi sözleşme imzaladı" ifadesi yer aldı.

Bu transferin, Şanlıurfaspor'un bu sezonki hedeflerine katkı sağlaması bekleniyor, taraftarlar yeni oyuncunun performansını merakla bekliyor.