Şanlıurfaspor'dan 5 Yeni Transfer

Şanlıurfaspor, 5 Yeni Futbolcuyu Kadrosuna Kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, yaptığı transfer hamlesiyle dikkat çekti. Kulüp, futbolcu Kwasi Okyere Wriedt, Safa Kınalı, Ahmet Yazar, Seyit Gazanfer ve Emmanuel Akabueze ile sözleşme imzaladı.

Kulübün Açıklamaları

Şanlıurfaspor'un sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcular ile sözleşme imzaladı. Aramıza hoş geldiniz." ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, kulüp yöneticilerinin imza töreninde de yer aldığı belirtildi.

Transferlerin Önemi

Bu transferler, Şanlıurfaspor'un ligdeki hedeflerine ulaşmasında büyük önem taşımakta. Yeni katılan oyuncuların takıma sağlayacağı katkılar merakla bekleniyor.