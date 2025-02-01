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Şanlıurfaspor, İstanbulspor'u Ağırlıyor: Önemli Maç Yarın!

Şanlıurfaspor, yarın İstanbulspor ile kritik bir karşılaşma yapacak. Detaylar haberimizde!

Yayın Tarihi: 01.02.2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 12:34
Şanlıurfaspor, İstanbulspor'u Ağırlıyor: Önemli Maç Yarın!

Şanlıurfaspor, İstanbulspor'u Ağırlıyor

Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Uğur Okulları İstanbulspor ile karşılaşacak. Heyecan dolu maç, Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak.

Maçın Detayları

Karşılaşmayı yönetmek üzere delegasyonu üstlenen hakem Furkan Aksuoğlu, iki takımın da galibiyet için mücadele edeceği bu önemli maçta görev alacak.

Şanlıurfaspor'un Durumu

Bu sezon 21 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde eden Şanlıurfaspor, toplamda 25 puan toplayarak 18'inci sırada yer almakta. Takım, bu karşılaşmadan alacağı sonuçla ligdeki konumunu güçlendirmek istiyor.

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