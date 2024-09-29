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Şanlıurfaspor Kocaelispor ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Kocaelispor ile mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 09:38
Şanlıurfaspor Kocaelispor ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Şanlıurfaspor, Kocaelispor ile Deplasmanda Buluşuyor

Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Yarın, Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda saat 20.00'de Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek olan Şanlıurfa ekibi, bu maçı kazanmak için sahaya çıkacak.

Karşılaşma Detayları

Bu sezon 6 maçta yalnızca 2 galibiyet elde eden Şanlıurfaspor, 6 puanla 18. sırada yer almakta. Hakem Muhammet Ali Metoğlu’nun düdük çalacağı bu maç, Şanlıurfaspor için büyük önem taşıyor. Takım, taraftarlarını mutlu etmek ve ligdeki sıralamasını yükseltmek için galibiyet hedefliyor.

Önemli Bir Maç

Bu mücadele, Şanlıurfaspor’un sezonun gidişatı açısından belirleyici olabilir. Taraftarlar, takımlarının bu zorlu deplasmandan galibiyetle dönmesini umuyor.

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