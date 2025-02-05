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Şanlıurfaspor, Maltalı Zach Muscat'ı Kadrosuna Kattı

Şanlıurfaspor, Maltalı futbolcu Zach Muscat'ı renklerine bağladı. Kulüp, sosyal medya üzerinden duyurdu.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 12:06
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 12:06
Şanlıurfaspor, Maltalı Zach Muscat'ı Kadrosuna Kattı

Şanlıurfaspor'dan Yeni Transfer: Zach Muscat

Trendyol 1. Lig'in dikkat çeken ekiplerinden Şanlıurfaspor, Maltalı futbolcu Zach Muscat'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüp, transferi sosyal medya hesaplarından duyurarak futbolseverleri bilgilendirdi.

Muscat ile Sözleşme İmzalandı

Kulübün yayımladığı açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Zach Muscat ile sözleşme imzaladı. Aramıza hoş geldin Muscat." ifadesi yer aldı. Bu yeni transfer, takıma önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

İmza Töreninde Kulüp Yöneticisi de Yer Aldı

Ayrıca, kulüp yöneticisi İsmail Şimşek'in de imza töreninde bulunması, transferin önemini bir kez daha vurguladı.

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