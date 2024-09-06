Şanlıurfaspor Olağanüstü Kongreye Hazırlanıyor

Şanlıurfaspor Olağanüstü Kongresi Başlıyor
Şanlıurfaspor Kulübü, olağanüstü kongre kararı alarak önemli bir adım attı. Resmi açıklamada, kongrenin 21 Eylül Cumartesi günü saat 10.00'da kulüp tesislerinde yapılacağı bildirildi.
Kongre Tarihleri Belirlendi
Eğer belirtilen tarihte yeterli katılım sağlanamazsa, kongre 28 Eylül'de aynı yer ve saatte tekrar gerçekleştirilecek.
Kongre Gündemi
Kongrede, yönetim kurulunun seçim süreçleri ve dernek tüzüğünde yapılacak değişiklikler gibi önemli maddelerin görüşülmesi planlanıyor. Kulüp üyeleri, bu toplantıda söz hakkına sahip olacakları için katılımlarının önemi vurgulanıyor.