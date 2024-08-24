Şanlıurfaspor, Salih Şen ile Anlaştı

Şanlıurfaspor'da Yeni Transfer Heyecanı

Trendyol 1. Lig takımlarından Şanlıurfaspor, genç ortasa oyuncusu Salih Şen'i kadrosuna dahil etti. Kulüp, bu önemli transferi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Salih Şen İle Sözleşme İmzaladık

Kulüp resmi açıklamasında, "Kulübümüz, Almanya'nın ünlü kulübü Bayern Münih'ten 18 yaşındaki Şanlıurfalı orta saha Salih Şen ile sözleşme imzalamıştır." şeklinde ifadeler kullanıldı.

İmza Törenine Katılım

Ayrıca, imza törenine Kulüp Başkanı Mehmet Giray Küçük, başkan vekilleri Muharrem Aydın ile İbrahim Yavuzel ile futbol şubeden sorumlu başkan yardımcısı Muhittin Kelekçi de katıldı.