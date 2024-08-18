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Şanlıurfaspor'un Genç Kadrosu ile Hedef: Başarı

Başkan Mehmet Giray Küçük, Şanlıurfaspor'un geleceği için genç oyunculara yatırım yaptıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 11:22
Şanlıurfaspor'un Genç Kadrosu ile Hedef: Başarı

Şanlıurfaspor'un Yeni Hedefi: Gençlerle Başarı

Trendyol 1. Lig temsilcisi Şanlıurfaspor'un kulüp başkanı Mehmet Giray Küçük, bu sezon oluşturulan kadronun genç futbolculardan inşa edildiğini duyurdu. Küçük, gençlerin maliyet açısından daha uygun olduğunu ve kulübün geleceğini kurtarmak adına bu yola başvurduklarını belirtti.

Kongre Süreci ve Yönetim Kararları

Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kongre süreci sırasında aday çıkmaması nedeniyle arkadaşlarıyla birlikte kulüp başkanlığına aday olmaya karar verdiklerini hatırlattı. Yönetim olarak hızlı bir bütçe oluşturarak transfer süreçlerine odaklandıklarını vurgulayan Küçük, "Kongre sürecinin uzamasından kaynaklı biraz gecikmeli de olsa transferleri yaptık," dedi.

Gelecek İçin Strateji

Küçük, ligde başarılı bir konumda olmaktan çok, uzun vadede sağlıklı bir kadro oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti ve ekledi: "Bu seneki hedefimiz, geçen sezonun son maçında yaşadığımız düşme stresini yaşamamak. Iyi mücadele ederek, futbolun estetiğini bozmadan, taraftarla beraber tekrardan güçlenmek istiyoruz."

Takımın Geçmişi ve Geleceği

Takımın zor günlerden geçtiğini belirten Küçük, "Takımı aldığımızda yalnızca iki sözleşmeli oyuncu vardı. Kısa sürede karar alarak kadromuzu oluşturduk," açıklamasında bulundu. Bu süreçte genç oyuncuların gelişimini ön planda tutmayı amaçladıklarına da vurgu yaptı.

Yeni Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Sezon öncesinde tecrübeli bir teknik direktörle anlaşma kararı aldıklarını ifade eden Küçük, Erkan Sözeri'nin genç oyuncularla işbirliği yapabilecek en iyi isim olduğunu dile getirdi. "Hoca ile güzel işler yapacağımıza inanıyorum," dedi.

Taraftara Çağrı

Küçük, taraftarların kulüplerinin en önemli parçası olduğunu hatırlatarak, onlardan daha fazla destek beklediklerini söyledi. "Bu genç kadro tecrübe kazanarak büyüyecek. Taraftarımızdan tek ricam, takıma destek olmaları ve kulübümüzü sahiplenmeleridir," ifadelerini kullandı.

Şanlıurfaspor, kentin her kesimini kulübüne sahip çıkmaya davet ediyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un kulüp başkanı Mehmet Giray Küçük, bu sezonki...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un kulüp başkanı Mehmet Giray Küçük, bu sezonki kadrolarını takımın geleceğini kurtarmak adına maliyeti yüksek olmayan genç oyunculardan kurduklarını bildirdi. Küçük, AA muhabirine açıklama yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un kulüp başkanı Mehmet Giray Küçük, bu sezonki...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un kulüp başkanı Mehmet Giray Küçük, bu sezonki kadrolarını takımın geleceğini kurtarmak adına maliyeti yüksek olmayan genç oyunculardan kurduklarını bildirdi. Küçük, AA muhabirine açıklama yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un kulüp başkanı Mehmet Giray Küçük, bu sezonki...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un kulüp başkanı Mehmet Giray Küçük, bu sezonki kadrolarını takımın geleceğini kurtarmak adına maliyeti yüksek olmayan genç oyunculardan kurduklarını bildirdi. Küçük, AA muhabirine açıklama yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un kulüp başkanı Mehmet Giray Küçük, bu sezonki...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un kulüp başkanı Mehmet Giray Küçük, bu sezonki kadrolarını takımın geleceğini kurtarmak adına maliyeti yüksek olmayan genç oyunculardan kurduklarını bildirdi. Küçük, AA muhabirine açıklama yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un kulüp başkanı Mehmet Giray Küçük, bu sezonki...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un kulüp başkanı Mehmet Giray Küçük, bu sezonki kadrolarını takımın geleceğini kurtarmak adına maliyeti yüksek olmayan genç oyunculardan kurduklarını bildirdi. Küçük, AA muhabirine açıklama yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un kulüp başkanı Mehmet Giray Küçük, bu sezonki...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un kulüp başkanı Mehmet Giray Küçük, bu sezonki kadrolarını takımın geleceğini kurtarmak adına maliyeti yüksek olmayan genç oyunculardan kurduklarını bildirdi. Küçük, AA muhabirine açıklama yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un kulüp başkanı Mehmet Giray Küçük, bu sezonki...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un kulüp başkanı Mehmet Giray Küçük, bu sezonki kadrolarını takımın geleceğini kurtarmak adına maliyeti yüksek olmayan genç oyunculardan kurduklarını bildirdi. Küçük, AA muhabirine açıklama yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un kulüp başkanı Mehmet Giray Küçük, bu sezonki...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un kulüp başkanı Mehmet Giray Küçük, bu sezonki kadrolarını takımın geleceğini kurtarmak adına maliyeti yüksek olmayan genç oyunculardan kurduklarını bildirdi. Küçük, AA muhabirine açıklama yaptı.

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