Şanlıurfaspor'un Yenilgisi: Teknik Direktör Sait Karafırtınalar Üzgün

Şanlıurfaspor, MKE Ankaragücü'ne 1-0 yenilerek büyük üzüntü yaşadı. Teknik direktör Sait Karafırtınalar maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 17.01.2025 23:09
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 23:13
Şanlıurfaspor'un Yenilgisi: Teknik Direktör Sait Karafırtınalar Üzgün

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Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında MKE Ankaragücü'ne 1-0 mağlup olan Şanlıurfaspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında duygularını aktardı.

Özellikle oyunun genelinde iyi mücadele ettiklerini belirten Karafırtınalar, bireysel bir hatadan kaynaklanan mağlubiyetin kendisini derinden etkilediğini ifade etti.

Duygularını Paylaştı

Karafırtınalar, "Daha önce de maç kaybettik ama bu en çok üzüldüğüm maçtı. Bu kadar iyi oynayıp, bu kadar mücadele edip emeğin karşılığını alamamak hakikaten üzücü. Bir tane bireysel hatayla mağlup oluyorsun, bu biraz acı veriyor" dedi.

Maçta 6 oyuncunun kadroda yer almadığına dikkat çeken teknik direktör, buna rağmen Ankaragücü ile başa baş oynamalarının olumlu bir durum olduğunu vurguladı. Karafırtınalar, "İlk yarıda 3-4 pozisyon, ikinci yarıda ise 2 net pozisyonumuz vardı. Belki o hatayı yapmasak en kötü bir 1 puan alabilecektik" şeklinde konuştu.

Kazanılan puanların değerinin bu haftalarda çok yüksek olduğunu belirten Karafırtınalar, gereken mücadeleyi vermeye devam edeceklerinin altını çizdi.

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MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Kemal Özdeş ise maçı kazanmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Oyuncularını sergiledikleri mücadeleden dolayı tebrik eden Özdeş, maçın ilk yarısını rakip yarı alanda etkili geçiremediklerini belirtti.

İkinci yarıda yapılan oyuncu değişiklikleriyle daha etkili olduklarını söyleyen Özdeş, "İkinci yarıda hem daha fazla topa sahip olduk hem de doğru yerlerde karşılık verdik. Takımım oldukça etkili oldu. Biraz acele edilmemiş olsaydı son pozisyonlarda farkı bulabilirdik" dedi.

Özdeş, hedeflerinin yarışta iddialı kalmak olduğunu ve her maçı final olarak gördüklerini belirterek, bu galibiyeti, geçtiğimiz hafta sonuç olarak üzdükleri camialarına armağan ettiklerini ifade etti.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında MKE Ankaragücü'ne 1-0 yenilen Şanlıurfaspor'da teknik direktör...

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında MKE Ankaragücü'ne 1-0 yenilen Şanlıurfaspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında MKE Ankaragücü'ne 1-0 yenilen Şanlıurfaspor'da teknik direktör...

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında MKE Ankaragücü'ne 1-0 yenilen Şanlıurfaspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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