Santarelli: 'VakıfBank ile Finalde Karşılaşmak Bir Rüya'

A. Carraro Imoco Başantrenörü Daniele Santarelli, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nin öncesinde gerçekleştirdiği basın toplantısında, VakıfBank ile karşılaşmanın arzusunu dile getirdi.

Yoğun Hazırlık ve Rekabet

Santarelli, takımının durumunun son derece iyi olduğunu vurgularken, 'Bu sezon çok iyi bir grafik çizmeye devam ediyoruz. Dörtlü Final'in zorlu geçtiğini biliyoruz. Buraya geldiğinizde hem fiziksel hem de mental olarak hazır olmalısınız. Maçlar tek maç üzerinden oynanacak. Dolayısıyla, her şey olabilir' diyerek zorlu mücadeleye dikkat çekti.

VakıfBank’a Övgü

İtalyan antrenör, VakıfBank'ın tüm takımlar için bir örnek teşkil ettiğini belirterek, 'VakıfBank evinde son derece güçlü. Guidetti'nin takımıyla çok iyi bir seviyeye ulaştılar ve bunu takdir ediyorum. Finale kalmayı hedefliyorum ama önce yarı finali düşünmeliyiz. Milano, zorlu bir rakip' şeklinde konuştu.

İstanbul’a Dönüş

Santarelli, İstanbul'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, 'Burada olmak harika bir duygu. Türk taraftarlarının desteğinin muhteşem olduğunu biliyorum ve bu arena çok özel bir atmosfer sunacak. Dörtlü Final’in İstanbul'da olacağını ilk duyduğum an büyük bir heyecan duydum' ifadelerini kullandı.

Millî Takım Heyecanı

Türkiye'yi çok özlediğini belirten Santarelli, 'A Milli Takım ile de çalışmak için sabırsızlanıyorum. Burada bulunmak, profesyonel hayatımda önemli bir adım. Genç oyuncularla çalışmak beni çok mutlu ediyor' diyerek sözlerini tamamladı.

İtalyan temsilcisi A. Carraro Imoco Conegliano ile A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Başantrenörü Daniele Santarelli, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali öncesinde düzenlenen basın toplantısının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.