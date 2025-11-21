Saran: HUFEDER'in 5. Yılında Fenerbahçemizi Daha Güçlü Bir Geleceğe Taşıyacağız

Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği 5. kuruluş yıldönümünde bir araya geldi

Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği’nin 5. kuruluş yıldönümü etkinliğine Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyeleri, eski yöneticiler, dernek başkanları ve yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Gecede ilk olarak HUFEDER’in hayata geçirdiği projelerin yer aldığı bir video salonda izlendi. Ardından Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Enes Yıldırım açılış konuşmasını yaptı ve program Sadettin Saran'ın konuşmasıyla devam etti.

Saran konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı:

'Bugün burada Fenerbahçemize gönül veren mesleklerini büyük bir sorumlulukla icra eden siz değerli HUFEDER Ailesi ile bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Hedeflerimize ilerleyebilmemiz için yalnızca sahada değil, hukuki alanda da gösterdiğiniz güçlü duruş büyük önem taşımaktadır. Bu noktada desteğiniz ve bilgi birikiminiz bizler için son derece kıymetlidir. Yüksek yargının saygıdeğer mensupları, değerli hakim ve savcılarımız da bizimle beraber. Varlığınız ve camiamıza göstermiş olduğunuz ilgi ve katkılar kulübümüzün adalet ve şeffaflık doğrultusunda büyük önem taşımaktadır. Bu vesile ile sizlere olan şükranlarımızı da ayrıca belirtmek isterim.

'Her daim sarı lacivert renklerin yanında oldunuz. Desteklerinizi esirgemediğiniz için en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlerin varlığı Fenerbahçe’nin geleceğine duyduğumuz güveni daha da pekiştirmektedir.

'Bugün bizlerle birlikte olan ya da aranızda yer alamayan tüm dostlarımıza gönülden selamlarımızı iletiyor, hepinize çalışmalarınızda üstün başarılar diliyorum. Birlik ve beraberlik içinde Fenerbahçemizi her alanda daha güçlü bir geleceğe taşıyacağımıza eminim. İyi ki varsınız. Sizleri seviyor, saygılar sunuyorum.'

