Sarıgöl'de Geleneksel Türk Okçuluğuna Yoğun İlgi: 250 Kişi Kayıt

Sarıgöl'de açılan Geleneksel Türk Okçuluğu kursuna 250 kişi kayıt oldu; çocuk, genç ve yetişkin kategorilerinde yoğun talep sürüyor.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 10:17
Sarıgöl Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nden kurs açıklaması

Sarıgöl Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde açılan Geleneksel Türk Okçuluğu kursu, çocuklar, gençler ve yetişkinler olmak üzere üç ayrı kategoride yoğun ilgi görüyor.

2019 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne kabul edilen Geleneksel Türk Okçuluğu’na ilginin her geçen gün arttığını belirten kurs antrenörü Hakan Kuruca, Sarıgöl’de ilk kez açılan kursa toplam 250 kişinin kayıt yaptırdığını söyledi.

Kursların her gün düzenlendiğini ifade eden Kuruca, 'Çocuklar, gençler ve yetişkinler olmak üzere üç dalda eğitim veriyoruz. İlginin bu kadar yoğun olması bizim için sevindirici. Kursiyer sayımız her geçen gün artıyor. Bu da geleneksel sporlarımızın yaşatılması adına çok kıymetli.' dedi.

Sarıgöl’de Geleneksel Türk Okçuluğu eğitimlerinin İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Kompleksi kapalı spor salonunda sürdüğü belirtildi.

