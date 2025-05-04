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Sarıyer Kulübü Hedefini Süper Lig Olarak Belirledi

Sarıyer Kulübü Başkanı Salih Bayraktar, Süper Lig hedeflerini vurgulayarak toplumsal bütünlüğe değindi.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 17:28
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 17:28
Sarıyer Kulübü Hedefini Süper Lig Olarak Belirledi

Sarıyer Kulübü Hedefini Süper Lig Olarak Belirledi

Trendyol 1. Lig'e yükselen Sarıyer Kulübü, bu başarıyı kutlarken, kulüp başkanı Salih Bayraktar, bir sonraki hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu duyurdu. Sarıyer, İskenderunspor'u 1-0 mağlup ederek, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğunu ilan etti ve bu başarıyla birlikte Trendyol 1. Lig'e yükseldi.

Başkan Bayraktar'dan Önemli Açıklamalar

Sarıyer'in, Türk futbolu için önemli bir kulüp olduğuna dikkat çeken Bayraktar, "Sarıyer, 13 yıl boyunca Süper Lig'de mücadele etmiş, Balkan Kupası'nı kazanmış ve 1940 yılında balıkçı camiası tarafından kurulmuş bir kulüptür. Armamızda bulunan iki balık da bunu simgeliyor. Geleneksel olarak şampiyonluk kutlamalarında Boğaz turu yapıyoruz; bu turları uzun zamandır özlemiştik. İnşallah, kulübü daha iyi yerlere taşırız" şeklinde konuştu.

Bayraktar, kulübün yerinin Süper Lig olduğunu vurguladı ve "Bu hayal, bugün gerçekleşti. Şimdi de 'Rotamız Süper Lig' diyoruz. Şampiyonluğumuz, toplumumuzun birliğinden daha önemli değildir. Kulüp başkanları olarak eksiklerimizi düzeltmemiz gerekiyor. Unutmamalıyız ki değerlerimiz ve kardeşliğimiz her şeyin üstündedir" ifadelerini kullandı.

Taraftarlar için Yeni Proje

Stadın artık taraftarlar için yetersiz gelmeye başladığını ifade eden Bayraktar, "Son maçta, stadyum kapasitesinin çok üzerinde seyirci aldık. Bir o kadar taraftar da dışarıda kaldı. Bu nedenle bir tribün projemiz başlatıldı. Sarıyer, futbol kültürü olan bir ilçe ve bu süreçte tüm destekler önemli" dedi.

Başkan Bayraktar, taraftarlarına ise çaresiz kalmamaları ve rakiplerini rencide etmemeleri çağrısında bulunarak, "Mücadelemizi sahada vermeliyiz. Saha dışına çıktığımızda dost olmalıyız" dedi.

Nesine 2. Lig Beyaz Grub'u birinci bitirerek Trendyol 1. Lig'e yükselen Sarıyer'in taraftarları...

Nesine 2. Lig Beyaz Grub'u birinci bitirerek Trendyol 1. Lig'e yükselen Sarıyer'in taraftarları, şampiyonluğu kutluyor. Kutlama etkinlikleri için Sarıyer Meydanı'nda toplanan lacivert-beyazlı taraftarlar, tezahürat ve bayraklarla takıma destek verdi. Sonrasında teknelere geçen taraftarlar, İstanbul Boğazı'nda tur atarak şampiyonluk sevincini yaşadı.

Nesine 2. Lig Beyaz Grub'u birinci bitirerek Trendyol 1. Lig'e yükselen Sarıyer'in taraftarları...

Nesine 2. Lig Beyaz Grub'u birinci bitirerek Trendyol 1. Lig'e yükselen Sarıyer'in taraftarları, şampiyonluğu kutluyor. Kutlama etkinlikleri için Sarıyer Meydanı'nda toplanan lacivert-beyazlı taraftarlar, tezahürat ve bayraklarla takıma destek verdi. Sonrasında teknelere geçen taraftarlar, İstanbul Boğazı'nda tur atarak şampiyonluk sevincini yaşadı.

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