Savate Combat Milli Takımı, Tuz Mağarası'nda Antrenman Yaptı

Savate Combat Milli Takımı, Tuz Mağarası'nda Antrenman Gerçekleştirdi

Dünya şampiyonasına hazırlanan Savate Combat Milli Takımı, Yer Altı Tuz Şehri'ni ziyaret ederek yerin 150 metre altında antrenman yaptı. Hititler döneminden günümüze kadar uzanan yaklaşık 5 bin yıllık tuz mağarasını gezen sporcular, antrenörleri eşliğinde nefes egzersizi yaparak teknik antrenman gerçekleştirdi.

Tuz Mağarası’nın Faydaları

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Savate Spor Branşı Genel Koordinatörü Satılmış Kibaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, programları çerçevesinde tuz mağarasına gelerek nefes açma çalışmalarına başladıklarını ifade etti. Kibaroğlu, “Burası gerçekten muhteşem bir yer. Faaliyetlerimizde bütün dünyaya anlatacağız. Gerekirse burada organizasyonlar yapacağız. İleride daha büyük programlarımız var,” dedi.

Takımın İnalım Vurgusu

Takımın performansının yüksek olduğunu belirten Kibaroğlu, “Biz takım olarak inandık. Devletimize, camiamıza karşı sorumluluğumuz var. Kaybetmek gibi bir lüksümüz yok. Kesinlikle kazanmaya gidiyoruz,” şeklinde konuştu.

Uzmanlardan Nefes Performansı Değerlendirmesi

Savata İl Temsilcisi ve Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Söyler, mağaranın üst solunum yolları üzerindeki etkilerini değerlendirdi. “Özellikle akciğer performansında artış sağladığını düşünüyoruz. Uzun vadeli çalışmalar yapıldığında sporcuların performansını artırıcı çok şeyin yapılabileceğini düşünüyoruz,” dedi.

Sporcular Nefes Açtı

Sporcular arasında yer alan Muhammed Yasir Polat, yoğun bir kamp süreci geçirdiklerini vurgulayarak, “Buraya ilk kez geldim. Hem nefes hem de kondisyon açısından çok faydası olduğunu düşünüyorum. Nefesim açıldı, umarım dünya şampiyonasında güzel dereceler elde edeceğiz,” ifadelerini kullandı. Diğer bir milli sporcu Gülizar Melda Apaydın ise mağaranın ikinci ziyaretinde farklı bir atmosferle karşılaştığını aktardı.

Dünya şampiyonasına hazırlanan Savate Combat Milli Takımı, Yer Altı Tuz Şehri'ni ziyaret ederek yerin 150 metre altında antrenman yaptı.

Dünya şampiyonasına hazırlanan Savate Combat Milli Takımı, Yer Altı Tuz Şehri'ni ziyaret ederek yerin 150 metre altında antrenman yaptı.