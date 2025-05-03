Savino Del Bene'nin Ognjenovic'inden VakıfBank Maçı Yorumları

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda finale yükselen İtalya temsilcisi Savino Del Bene'nin Sırp oyuncusu Maja Ognjenovic, 3-0 kazandıkları VakıfBank müsabakasını övgüyle değerlendirdi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ognjenovic, "Maçın başından itibaren iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum" dedi.

VakıfBank Karşısında Net Galibiyet

Ognjenovic, VakıfBank gibi güçlü bir rakibe karşı böyle net bir skorla kazanmayı beklemediklerini belirterek, "VakıfBank, herkesin kazanmasını beklediği bir takım. Dörtlü Final'de neler olacağını hiçbir zaman bilemezsiniz. Birkaç gün önce Sultanlar Ligi şampiyonu oldular. Bu yüzden muhtemelen dinlenmeye, maça hazırlanmaya vakitleri yoktu. Bizim durumumuz tamamen farklıydı. Milano'ya karşı birkaç hafta önce kaybettiğimizde kalan zamanımızı Şampiyonlar Ligi'ne en iyi şekilde hazırlanmak için kullandık. Markova ve Van Ryk, VakıfBank'ın kilit oyuncuları. Onları durdurmamız gerekiyordu. Bu, benim için bir sürpriz değildi. Çok iyi hissediyorum. Umarım yarın, bugünkü gibi bir iş çıkarabiliriz." ifadelerini kullandı.

Final Maçı Zorlu Olacak

Finalde A. Carraro Imoco ile karşılaşacaklarını hatırlatan Ognjenovic, "Herkes onların Fenerbahçe, VakıfBank gibi iyi bir takım olduğunu biliyor. Dünyadaki en iyi takım olabilirler, nasıl kazanacaklarını biliyorlar. 8 kez üst üste İtalya Ligi şampiyonu oldular, birçok Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları da var. Bu yüzden final maçı zorlu olacak. Imoco'nun çok iyi oyuncuları var ancak finalde asla ne olacağını bilemezsiniz. Hala inancım tam. Kaybettiğim iki finalden sonra asla Şampiyonlar Ligi şampiyonu olamam diye düşünüyordum ama yarın göreceğiz." şeklinde konuştu.

Şampiyonluk Hayali

Ognjenovic, şampiyonluğa ulaşmanın en büyük hayali olduğunu belirtti ve "İki yıl sonra İstanbul'da oynamak beni çok duygulandırıyor. İstanbul benim ikinci evim ve her zaman kalbimde olacak." diyerek sözlerini noktaladı.

Savino Del Bene'nin oyuncusu Maja Ognjenovic, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.