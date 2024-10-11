Selçuk Aydın, Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığı'na Aday Oldu

Selçuk Aydın'ın Adaylığı ve Projeleri

Türkiye Boks Federasyonu Başkan Adayı Selçuk Aydın, Ankara'da düzenlediği tanıtım toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. 12 Kasım tarihinde yapılacak olan genel kurulda başkanlık için yarışacak olan Aydın, boks dünyasına dair fikirlerini ve projelerini kamuoyuyla paylaştı.

Bir Boksçunun Vizyonu

2003 Avrupa Birliği Amatör Boks Şampiyonası'nda kazandığı altın madalya ile tanınan Aydın, 10 yaşından beri boks camiasının içinde olduğunu belirtti. Aydın, yaptığı konuşmada: "Ringlerin tozunu yutmuş biri olarak sporcuların, antrenörlerin ve kulüplerin sorunlarını biliyorum. Boks benim hayatımın bir parçası ve bu camiaya adaletli, liyakatli bir yönetim anlayışı ile hizmet etmeye hazırım." ifadelerini kullandı.

Hedefler ve Projeler

Aydın, "ben" yerine "biz" anlayışıyla hareket ederek Türk boksunu uluslararası alanda daha iyi bir noktaya taşımayı hedeflediğini vurguladı. Başkan olması halinde gerçekleştirmeyi planladığı projeleri ise şu şekilde açıkladı:

Federasyonun yönetimini kurumsal bir yapı ile düzenlemek.

Milli takım antrenör ve teknik ekibi seçimlerinde adalet sağlamak.

Kulüplere destek vermek.

Milli takımlara sağlık ve performans desteği sunmak.

Başarılı sporcular ile antrenörleri ödüllendirmek.

AR-GE çalışmaları ile sporcu ve ekiplerin gelişimini desteklemek.

Türkiye şampiyonalarında destek sağlamak.

İl branş temsilcileriyle periyodik toplantılar düzenlemek.

Yeni kamp merkezleri inşa etmek.

Türkiye Boks Federasyonu Başkan Adayı Selçuk Aydın, Ankara'daki bir otelde boks camiası ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Aydın, adaylığını duyurarak 12 Kasım'da gerçekleştirilecek genel kurulda başkan seçilmesi halinde yapacaklarını anlattı.

Türkiye Boks Federasyonu Başkan Adayı Selçuk Aydın, Ankara'daki bir otelde boks camiası ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Aydın, adaylığını duyurarak 12 Kasım'da gerçekleştirilecek genel kurulda başkan seçilmesi halinde yapacaklarını anlattı.

Türkiye Boks Federasyonu Başkan Adayı Selçuk Aydın, Ankara'daki bir otelde boks camiası ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Aydın, adaylığını duyurarak 12 Kasım'da gerçekleştirilecek genel kurulda başkan seçilmesi halinde yapacaklarını anlattı.

Türkiye Boks Federasyonu Başkan Adayı Selçuk Aydın, Ankara'daki bir otelde boks camiası ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Aydın, adaylığını duyurarak 12 Kasım'da gerçekleştirilecek genel kurulda başkan seçilmesi halinde yapacaklarını anlattı.

Türkiye Boks Federasyonu Başkan Adayı Selçuk Aydın, Ankara'daki bir otelde boks camiası ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Aydın, adaylığını duyurarak 12 Kasım'da gerçekleştirilecek genel kurulda başkan seçilmesi halinde yapacaklarını anlattı.